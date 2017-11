Punkte für Wohlverhalten – China macht linksgrüne Verbotsfantasien wahr

Seit Wochen geistern Berichte über Chinas geplantes Punktesystem durch die Presse. Heute schließt sich auch die inzwischen stark angegrünte FAZ dem illustren Reigen an. „China plant die totale Überwachung“, so lautet die Schlagzeile. Das Programm hat es in sich, aber welches Recht zur Kritik an einem anderen Staat nehmen sich Journalisten heraus, die das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Zensurminister Maas bejubeln und den Kampf gegen angebliche Hassrede anfeuern, wenn er denn von der richtigen Seite geführt wird? Wenn als Ausweg aus der „Klimakatastrophe“ weniger Kinderkriegen gefordert wird oder wegen der schlechten CO2 Bilanz endlich auch Katzen besteuert werden sollen?

Was die Chinesen gerade in mehreren Feldversuchen erproben passt bestens in die Verbotsfantasien linksgrüner Ideologen: Minuspunkte für umweltschädliches Verhalten, wie das Fahren von Luxuslimousinen, als Einzelperson eine Vierzimmerwohnung „besetzen“, wogegen Familien in engen Raumverhältnissen mit Pluspunkten aufgewertet werden und last but not least, Strafen für Internetpostings, die nicht regierungskonform sind.

Die totale Überwachung ist eine Frage der Infrastruktur. Je besser die Prozessorleistung, desto einfacher kann sie umgesetzt werden. Vorbei die Zeiten, als die Stasi ihrer eigenen Akten nicht mehr Herr wurde und zahlreiche Regimekritiker ungestraft davon kamen. Mit Gesichtserkennung und spätestens der nächsten Prozessorgeneration ist umfassende Kontrolle in Echtzeit möglich, Algorithmen ersetzen die menschlichen Controller, die jetzt noch in den Löschzentren von Bildschirm zu Bildschirm eilen und den Billig-Praktikanten über die Schulter schauen.

Tempo 30 Zone missachtet? Den Müll nicht sauber getrennt? Das könnte schmerzhafte Abzüge beim Weihnachtsgeld, pardon Jahresendfeierzuschuss, bedeuten, wenn grüne Antidemokraten entsprechende Gesetze durchbringen könnten wie sie wollten. Weit entfernt von chinesischen Verhältnissen sind wir nicht. Das falsche Parteibuch kann die Arbeitsstelle oder die Wohnung kosten und sogar ordentlich geparkte PKW zum Entflammen bringen, auch wenn sie mit einer grünen Umweltplakette versehen sind. Alles, was in China möglich ist, lässt doch in Wahrheit das Herz des rotlinksgrünen SJWs höher schlagen – und zu dieser Sorte zählen heute die meisten Journalisten. Spart euch also eure „Kritik“ – es ist der blanke Neid auf die potenten Chinesen, der euch bewegt.