Psychiatriegesetz: Bayrisch Guantamo ist überall

Eine Reise nach Bayern kann unerwünschte Nebenwirkungen haben, wenn es nach den Machern des neuen Polizeigesetzes geht. Für an einer mutmaßlichen psychischen Krankheit leidende Bayern steht noch mehr auf dem Spiel.

Aus dem Fall Mollath nichts gelernt, das wirft ausgerechnet ein Heribert Prantl der Bayernregierung vor. Das hat schon ein besonderes Geschmäckle, weil es aus der SPD-nahen Süddeutschen kommt und zum Schlag gegen die CSU ausholt. Bei einer Schnellrecherche über die Berichterstattung in Deutschlands bisher größtem Psychiatrieskandal kommt man zu dem Ergebnis, dass in SZ – das muss man ihr zugute halten – recht ausgewogen über Mollath geschrieben wurde. Andere Medienschaffende, insbesondere eine Spiegel-Autorin, rückten Mollath und seine Unterstützer in tendenziösen Berichten dagegen in kein so gutes Licht.

Was in Bayern nun geltendes Recht sein soll, stand schon lange auf der Wunschliste des Psychiatriekartells, deren Vertreter schon mal vier eifrige Steuerfahnder per Gutachten entsorgen ließen oder bei der hessischen Landesregierung für eine Verschärfung der Zwangsmedikation im Rahmen des dortigen PsychKGs ihren Einfluss geltend machten. Nun ist die Saat in Bayern aufgegangen, doch der Missbrauch mit Diagnosen, zweifelhaften Gutachten und menschenverachtenden Praktiken im Maßregelvollzug ist ein gesamtdeutsches Problem. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen unbequeme Beamte aus dem aktiven Dienst entfernt wurden oder Fehldiagnosen zu langen Aufenthalten in der geschlossenen Psychiatrie führten. Die Macht der Psychiater, auf deren Urteil sich die Richter meist stützen, hat einen deutlichen Zuwachs erfahren. Das hat natürlich nichts mit der Pharmalobby zu tun, die gerade an psychisch kranken Dauerpatienten eine Menge Geld verdienen kann. Die Tagessätze sind hoch, es gibt „betreute Arbeitssplätze“ für die Insassen, teure Operationen oder Diagnoseverfahren wie in Allgemeinkrankenhäusern schmälern dagegen nicht den Gewinn.

Die gespielte Empörung der Systemparteien und Medien über Bayerns Abschaffung der Grundrechte wird schnell weichen, wenn man die neuen Möglichkeiten erkennt und Islamophobie als psychische Störung in den ICD-10 aufgenommen wird.