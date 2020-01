PS752 Abschuss oder FalseFlag?

Wieder ist es eine ukrainische Maschine, deren Abschuss Sanktionen gegen einen Staat begründet. Nach MH17 gegen Russland, wird nun #PS752 zum Bumerang für Teheran.

Wenn die Kriegstreiberpresse jubelt, dass sie als erste Beweise für einen Abschuss der Maschine durch eine iranische Boden-Luft-Rakete präsentiert habe, ist Vorsicht angesagt.

Kanada und USA beschuldigen den Iran, Trump sprach von einem schweren Fehler der Gegenseite, aber betonte, der Abschuss sei versehentlich geschehen. Der Iran weist die Behauptungen zurück.

CDU-General Ziemiak fordert nun Sanktionen gegen den Iran, titelt die BILD.

Was sagt der Präsident der Ukraine? (Gespielt von einem Komiker namens Selensky) Er fordert erst einmal Beweise und ein Ende der “Verschwörungstheorien”. Dann könne man weiter sehen.

Zelenskyy made 2 public demands for the U.S.A., Canada and the U.K. to share with him elements on possible downing of #PS752 by an Iranian missile. He just received "important data" from the U.S. embassy. Enough for Kyiv to support the Western narrative? https://t.co/hLyZFDsptY

— Sébastien Gobert (@SebaGobert) January 10, 2020