Professor „beweist“: Weiße Männer über 40 besonders anfällig für Verschwörungstheorien

Das ehemalige SED-Presseorgan „Neues Deutschland“ hat endlich einen unverdächtigen Kronzeugen dafür entdeckt, dass das ultimative Böse besonders in weißen Männern über 40 steckt. Der Tübinger Professor für Amerikanistik, Michael Butter, gehört zur Spezies der Ü-40 Bleichgesichter und ist als Wissenschaftler mindestens so seriös, wie die vielen Umfrageinstitute, die bei AfD-Wählern einen niedrigeren Durchschnitts-IQ ausgemacht haben. Was er sagt und schreibt, muss also stimmen:

War 9/11 eine Inszenierung der US-Regierung? Nicht wenige glauben das. Michael Butter hat ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben: „Nichts ist, wie es scheint“ (Suhrkamp). Seit Jahren forscht der Tübinger Anglistik-Professor auf diesem Gebiet. Im Interview mit der Tageszeitung „neues deutschland“ (Dienstagausgabe) unterscheidet der Autor zwischen einer wissenschaftlichen Verwendung des Begriffes und einer Verwendung „als Mittel der Delegitimierung, um unliebsame Gedankengebäude zu disqualifizieren“. Verschwörungstheorien gebe es bereits seit Jahrhunderten und auch wenn das Internet zu ihrer Verbreitung „bis weit in die Mitte hinein“ beitrage, hätten in früheren Zeiten mehr Menschen daran geglaubt als heute. Gegenwärtig, so Butter, „neigen insbesondere diejenigen zu Verschwörungstheorien, die Verlustängste spüren und daher auch die populistischen Bewegungen der Gegenwart tragen: weiße Männer über 40.“

In unserer Liste der zehn überflüssigsten alten, weißen Männer hat es der Herr Professor noch nicht geschafft. Böse Zungen behaupten, dies hätte mit seiner mangelhaften Medienpräsenz zu tun. Sicher nur eine Verschwörungstheorie …