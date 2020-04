Hier O24 auf Telegram folgen

Der weltgrößte Hersteller von Impfstoffen, Serum Institute of India, hat bereits auf eigenes Risiko die Produktion gestartet, um im September und Oktober bereits 20 bis 40 Millionen Dosen zur Verfügung zu haben, berichtet „Times of India„. Dabei wird der Impfstoff erst noch an der Universität Oxford entwickelt, die aber schon mit Menschenversuchen begonnen hat und im September fertig sein will. Wie man in dieser Rekordzeit allerdings sicher stellen will, dass vor allem keine Langzeitschäden durch die Impfung auftreten, verschweigen die Wissenschaftler, die Presse stellt erst gar nicht die Frage danach, sondern betont, es stünden ja so unglaublich viele finanzielle Mittel zur Verfügung. (ntv) Reicht die Zeit noch für die Impflobby, um in Deutschland eine Impfpflicht durch das Parlament zu jagen?