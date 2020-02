Pressesprecher Ralf #Höcker verkündet Rücktritt aus der #WerteUnion

Neben den sensationellen Enthüllungen über Spenden in Höhe von sagenhaften 120 Euro an die AfD seitens WerteUnion-Vorstand Mitsch wurde auch der Pressesprecher massiv angegangen. Medienanwalt Ralf Höcker habe angeblich bei dem illegalen Waffenshop “Migrantenschreck” eine Bestellung aufgegeben, hieß es in mehreren Zeitungsberichten. Höcker bezeichnet die Darstellung als “frei erfundenen Unsinn.”

Ebenfalls sehr deutlich äußerte sich die Gruppierung nochmals über Spekulationen zu seiner angestrebten Zusammenarbeit mit der AfD. Diese werde es auf keinen Fall geben, so die WerteUnion.

Und ganz aktuell ist Pressesprecher Ralf Höcker inzwischen aus der WerteUnion ausgetreten.

Ich habe mich gerade von meinen Freunden in der #WerteUnion verabschiedet. Näheres hier: https://t.co/W1W5I83rcx — Ralf Höcker (@Ralf_Hoecker) February 13, 2020