Derzeit gibt es eine Pressekonferenz der Kassenärztliche Bundesvereinigung zu den aktuellen und angekündigten Corona-Maßnahmen. Die Vereinigung hat heute auch ein Positionspapier von Wissenschaft und Ärzteschaft zur Strategieanpassung im Umgang mit der Pandemie veröffentlicht.

Teilnehmer der Online-Pressekonferenz sind unter anderem Hendrik Streeck, Virologe an der UnIversität Bonn, Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg sowie Andreas Gassen, KBV-Vorsitzender.