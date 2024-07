in

Am 1. August 2024 tritt der erste Teil des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes in Kraft. Damit werden Fußangeln ausgelegt, in die jeder unbeabsichtigt stolpern kann. Bußgelder bis zu 2500 Euro werden fällig.

Seit 26 Jahren kannten wir unseren Kollegen Franz. Doch dann fühlte er sich plötzlich als Frau, obwohl sein Drei-Tage-Bart noch gut zu sehen ist. Wir sollen nun Franziska zu ihm sagen. Das ist gar nicht so einfach. Ein Kollege sprach im Büro über ihn und sagte: „Franz war gestern nicht im Büro.“ Jetzt soll er vor Gericht, weil er das falsche Wort „er“ benutzt hat. Er hätte sagen sollen „Franziska war gestern nicht im Büro“. Ihm droht eine Strafe nach §185 StGB (Beleidigung) und obendrein soll er 2.500 Euro Schmerzensgeld an „Franziska“ zahlen. Er versteht die Welt nicht mehr. Sind alle verrückt geworden?

Wie viele Menschen in Deutschland sind divers?

So haben sich laut einem Rundschreiben des Bundesinnenministeriums an die Länder, aus dem die ZEIT zitiert, bis Ende 2020 bei den Standesämtern knapp 300 Personen auf den Geschlechtseintrag “divers” umschreiben lassen. Dies entspricht 0,00043 Prozent der volljährigen Bevölkerung. Es wird ein Sturm im Wasserglas veranstaltet, um die Bevölkerung in einen neuen Panikmodus zu versetzen.

Missbrauchsgefahr

Es gibt Bedenken, dass das Gesetz missbraucht werden könnte. „Franziska“ könnte ständig Menschen anzeigen, die sich nicht an die neuen Regeln halten, und damit könnte sie mehr Geld verdienen als mit regulärer Arbeit. Durch diese unscheinbare Formulierung befürchten Bürger, bestraft zu werden, wenn sie eine Person, die sich als Frau fühlt, aber offensichtlich ein Mann ist, mit dem falschen Wort ansprechen. Das richtige Wort ist hier „Pronomen“ oder Fürwort. Ein Beispiel: Wenn Franz jetzt Franziska sein will und sich als Frau fühlt, soll man „sie“ zu ihr sagen, auch wenn sie früher ein „er“ war. Seltsam, nicht?