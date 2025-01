Wahlkampfauftakt: Mega-Veranstaltung mit Alice Weidel und Elon Musk

in

Die Veranstaltung läuft. Großer Jubel als kurz nach 16:00 Uhr Alice Weidel die Bühne erklimmt. Und dann wird der Überraschungsgast aus den USA zugeschaltet: Elon Musk.

Deutsche sollten stolz sein auf ihr Land und ihre Kultur, so Musk. Alice Weidel sei das Beste für Deutschland und nur die AfD könne Deutschland retten. „Sie sind die Zukunft für Deutschland, diese Wahlen sind so wichtig. Das Schicksal unserer ganzen Zivilisation könnte von diesen Wahlen abhängen.“

Das darfst Du nicht verpassen: Beim größten AfD-Event aller Zeiten erwarten Dich unsere Kanzlerkandidatin Alice Weidel und Bundessprecher Tino Chrupalla in einem Rahmenprogramm, das es in sich hat. Getränke kalt- und Snacks bereitstellen – und am Samstag ab 14 Uhr einschalten!