USA-Journalist: Ich weiß nicht, was in die Deutschen gefahren ist. Sie benehmen sich wie ein Hund. Als Deutscher würde ich mich schämen

Das erfrischende an etlichen USA-Journalisten ist ihre Fähigkeit, dem Gegenüber verbal einen Kübel Eiswasser auf den Kopf zu schütten, sofern sie nicht gerade die handverlesenen Adoratoren seniler Präsidenten im Weißen Haus sind. Genau das provozierte ein deutscher Interviewer, der in Sankt Petersburg den US-Prominenten und ehemaligen CIA-Analysten Larry Johnson befragte. Der antwortete in einer Brutalität, die den US-hörigen Altparteilern in Berlin und mancher außenpolitisch dummen Gans die Ohren schlackern ließe (hier, ab Minute 16:10)

“Ich weiß nicht, was in die Deutschen gefahren ist. Zu meiner Zeit im US-Außenministerium 1990-92 waren sie erheblich unabhängiger und durchsetzungsstärker. Heute sind sie ein französischer Pudel, ein Hund geworden. Wenn die USA sagen, rolle dich auf den Rücken, dann rollt er herum. Offen gesagt: Wenn ich ein Deutscher wäre, würde ich mich schämen”.

Hat noch jemand Fragen an die Berliner Atlantikbrückler zu den Ergebnissen deutsch-feministischer Außen- und Kriegspolitik?