Thüringer Landtag: Ein historischer Tabubruch!

Thüringens Landtag im Ausnahmezustand: Schreie, Beschimpfungen, Sitzung abgebrochen! Jetzt wollen die Altparteien vors Verfassungsgericht ziehen. AfD-Landeschef Björn Höcke schätzt die Lage für uns ein.

Transkript

Herr Höcke, heute fand die konstituierende Sitzung des Thüringer Landtags statt. Der Verlauf war ja schon besonders. Wie schätzen Sie diesen Verlauf ein? Ja, zur Konstituierung ist es nicht gekommen.

Der Thüringer Landtag ist tatsächlich zum ersten Mal gescheitert an dieser Aufgabe und die Schuld liegt zu 100 Prozent bei den KTL-Parteien, die von vornherein auf Krawall gebürstet waren. Wir haben in Thüringen eine ganz klare Gesetzesgrundlage, wie die Konstituierung des Landtags zu erfolgen hat. Die wollte unser Landtagspräsident, unser Alterspräsident auch exekutieren.

Er wurde immer wieder unterbrochen. Man ist ihm in die Rede hineingefallen. Man hat sich selbstständig das Wort erteilt als Abgeordneter, ohne dass man vom Sitzungsleiter das Recht dazu bekommen hat.

Wie gesagt, das habe ich so in dieser Art und in dieser Qualität und Quantität noch niemals erlebt. Das ist Destruktion, die wahrscheinlich einen historischen Tabubruch vorbereiten sollte. Nämlich das zu tun, was seit 150 Jahren parlamentarische und demokratische Kultur in Deutschland ist.

Seit der Paulskirchen-Versammlung wird das so gelebt, dass selbstverständlich nach Wahlen die stärkste Kraft den Parlamentspräsidenten stellen darf, weil er einfach dann die stärkste demokratische Legitimation hat, bevor das künstliche Aggregieren von irgendwelchen Koalitionen einsetzt. Das ist der Hintergrund dieser Regelung. Wie gesagt, 150 Jahre gelebt worden.

Über 70 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gelebt worden. Über 30 Jahre mittlerweile im Freistaat Thüringen gelebt worden. Und jetzt, wo die AfD zum ersten Mal stärkste Partei ist und den Zugriff auf dieses Amt hätte, laut Verfassung, laut Geschäftsordnung und laut Geschäftsordnungsgesetz, versucht man hier durch Blockade, durch Obstruktion den Gang der Dinge zu verhindern.

Und jetzt geht man vor das Verfassungsgericht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Damen und Herren in Weimar urteilen werden. Es sind Parteibuchrichter, wirklich viel Hoffnung habe ich nicht.

Aber sie müssen es sich schon sehr, sehr schwer machen, das, was ich gerade an Rechtsgrundlage erwähnt habe, so zu verbiegen, dass hier ein anderer Gang der Dinge möglich ist, als den, den unser Alterspräsident Jürgen Treutler heute gehen wollte. Dankeschön. Danke, Herr Klemm.