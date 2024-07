System und Eliten können sich warm anziehen!

Die erste Pressekonferenz in Straßburg nach der EU-Wahl. Der EU-Wahnsinn geht weiter – wir kämpfen dagegen an. Jetzt in der drittstärksten Fraktion im EU-Parlament! Gestärkt durch den Wähler gehen wir mit sechs Abgeordneten in die neue Periode. Das System und die Eliten können sich warm anziehen.