BRÜSSEL. Die NATO wird nicht in den Ukraine-Konflikt verwickelt, wenn ihre Mitgliedsstaaten Kiew ermächtigen, russisches Territorium mit Waffen aus westlicher Produktion anzugreifen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Interview mit Foreign Policy, das auf dessen Website live übertragen wurde: “Es ist nicht richtig, wenn Präsident Putin sagt, dass wir in den Konflikt verwickelt werden”, behauptete Stoltenberg und fügte hinzu, dass die NATO den Iran und Nordkorea nicht als Konfliktparteien in Bezug auf die angebliche Militärhilfe für Moskau betrachtet.

Dem Generalsekretär zufolge beobachtet die NATO genau, was Russland in Bezug auf seine nukleare Haltung unternimmt: “Bisher haben wir keine Veränderungen in seiner nuklearen Haltung gesehen, die Änderungen von unserer Seite erfordern”, sagte er und wies darauf hin, dass es in einem Atomkrieg keine Gewinner geben werde. Zuvor hatte

der russische Präsident Wladimir Putin gegenüber Reportern erklärt, dass die Ukraine nicht in der Lage sei, ohne westliche Hilfe tief in russisches Territorium vorzudringen, da solche Angriffe Satellitenaufklärung und Flugmissionen erforderten.

Der russische Staatschef wies darauf hin, dass die NATO-Länder derzeit nicht nur darüber diskutieren, ob sie der Ukraine den Einsatz ihrer Langstreckenwaffen gestatten, sondern im Wesentlichen darüber entscheiden, ob sie sich direkt in den Ukraine-Konflikt einmischen. Er wies darauf hin, dass Moskau seine Entscheidungen auf der Grundlage der für Russland bestehenden Bedrohungen treffen werde. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow wiederum sagte, Moskau sei sich bewusst, dass der Westen bereits eine Entscheidung über Angriffe tief auf russisches Territorium getroffen und entsprechende Signale an Kiew gesendet habe. Dem hochrangigen Diplomaten zufolge wird Russland auf diese Angriffe “auf brutale Weise” reagieren.