VPN-Anbieter Proton verlässt die Schweiz – CEO warnt vor digitalem Überwachungsstaat

Der datenschutzorientierte E-Mail- und VPN-Anbieter Proton zieht Konsequenzen aus der zunehmenden staatlichen Überwachung in der Schweiz. Wie Tarnkappe.info berichtet, verlagert das Unternehmen große Teile seiner Infrastruktur ins Ausland. Grund ist eine geplante Verschärfung der Schweizer Überwachungsgesetze, die nach Ansicht von Proton einen massiven Angriff auf Privatsphäre und Grundrechte darstellt.

Konkret geht es um die Revision der Verordnung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (VÜPF). Diese könnte Anbieter wie Proton verpflichten, Nutzer stärker zu identifizieren, Metadaten systematisch zu speichern und Behörden über standardisierte Schnittstellen Zugriff zu gewähren. Für Proton ist das eine rote Linie. CEO Andy Yen spricht offen von der Gefahr eines digitalen Überwachungsstaates und warnt davor, dass anlasslose Massenüberwachung salonfähig werde.

Die Konsequenz: Proton zieht Serverkapazitäten aus der Schweiz ab und baut Standorte unter anderem in Deutschland und Norwegen aus. Zwar bleibt der Firmensitz formell bestehen, doch die Abhängigkeit vom Schweizer Rechtsrahmen soll deutlich reduziert werden. Ein symbolischer Schritt mit Signalwirkung – denn die Schweiz galt lange als sicherer Hafen für Datenschutz und digitale Freiheitsrechte.

Yen macht klar, dass Proton bei schweren Straftaten weiterhin mit Behörden kooperieren werde. Was das Unternehmen jedoch ablehnt, ist pauschale Überwachung aller Nutzer ohne konkreten Verdacht. Genau darin sieht Proton den grundlegenden Bruch mit den eigenen Prinzipien – und mit dem, was viele Nutzer von einem „Privacy-First“-Anbieter erwarten.

Der Fall zeigt, wie brüchig das Image der Schweiz als Datenschutzparadies geworden ist. Wenn selbst ein Vorzeigeunternehmen wie Proton das Land verlässt, stellt sich die Frage, wohin der Weg tatsächlich führt: zu mehr Sicherheit – oder zu totaler Kontrolle.