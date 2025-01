Pandemiegläubig, Impf- und Maskenbefürworter – so tickt AfD-Gönner Winfried Stöcker

Die Frontlinien verlaufen nicht immer so geradlinig wie es die korrupte Presse und Politik gerne hätten. Das zeigt sich vor allem in der AfD und bei ihren Unterstützern, angefangen bei Alice Weidel, die bekanntermaßen lesbisch ist und etlichen Migranten, die sich aus guten Gründen in der Partei engagieren. Und nun sorgt eine satte Millionenspende für Zorn bei den Neidhammeln.

Vielen Dank an Prof. Dr. Winfried Stöcker für die großzügige Spende an unsere @AfD! pic.twitter.com/6tL3SDSNdG — Julian Flak (@JulianFlak) January 21, 2025

LobbyControl dreht vollkommen durch und wettert in einer Presseaussendung:

Aurel Eschmann, Experte für Lobbyregulierung, kommentiert die Millionenspende von Winfried Stöcker an die AfD: „Dass Superreiche nun auch offen die AfD unterstützen, ist ein beunruhigendes Zeichen für die Normalisierung dieser extrem rechten Partei. In der Vergangenheit nutzten Großspender:innen noch komplizierte Vereinskonstruktionen, um ihre Unterstützung der AfD zu verschleiern. Doch der Medizinunternehmer und Multimillionär Winfried Stöcker scheint kein Problem damit zu haben, seine Unterstützung offen mit einer so hohen Spende kundzutun. Es handelt sich bei der 1,5 Millionen-Euro-Spende um die mit Abstand größte offiziell registriere Spende an die AfD jemals und darüber hinaus die erste Großspende über 50.000 €, die sie seit Januar 2023 erhalten hat. Es ist ein Skandal, dass es in Deutschland überhaupt möglich ist, dass Superreiche mit Millionenspenden den politischen Wettbewerb nach ihren Interessen verzerren können. In keinem anderen EU-Land fließen solche Summen an Parteien, auch weil es in den meisten Fällen Obergrenzen gibt, wie viel gespendet werden darf. Deutschland muss dringend nachziehen und ebenfalls einen Parteispendendeckel einführen, um sich vor undemokratischer Einflussnahme durch Superreiche zu schützen.

Man muss wissen, dass LobbyControl des öfteren eine gewisse Nähe zur FDP nachgesagt wird, bestimmt nur ein Gerücht, oder?

Professor Dr. Winfried Stöcker ist ein außergewöhnlicher Mann, auch als Mediziner. Als das Pandemietheater los ging, wetterte er nicht einfach herum, sondern schritt selbst zur Tat und entwickelte einen eigenen konventionellen Impfstoff.

Bei einer echten Pandemie, hätte man Prof. Dr. Winfried Stöcker, der einen konventionellen Antigen-Impfstoff gegen Corona entwickelte und kostenlos zur Verfügung stellte, als Held gefeiert und ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. pic.twitter.com/vf0MdR2wPf — Suspicious Minds (@SuspicicMinds) May 4, 2023

Was ihn bewegt, schreibt er regelmäßig auf seinem Blog. Aufgeregt an den Pandemiemaßnahmen der Regierung habe ihn vor allem deren Inkompetenz, heißt es in seinem Plädoyer für Schutzimpfungen. Mit konventionellen Mitteln hätte man Covid-19 schneller beikommen können, die Maskenpflicht, wie auch Kontaktsperren hält er aber für sinnvoll, sonst hätte die Pandemie noch viel länger gedauert. Seine Kritik gilt den Gen-Spritzen:

Das universale genetische Impfverfahren, mittels Pseudo-RNS, wurde von manchen Wissenschaftlern bejubelt, weil sich RNS in beliebiger genetischer Sequenz sehr leicht herstellen lässt. Deshalb hat das genetische Impfen von den deutschen Behörden eine Schnellzulassung bekommen, es wurde innerhalb von drei Monaten durchgewinkt. Allerdings setzt sich die Überzeugung immer mehr durch, dass die staatlich erzwungene, genetische, Pseudo-RNS-basierte Impfung gegen Covid-19 hunderttausend Menschen krankgemacht hat und Tausende umgebracht. Für diesen Schaden ist das Paul-Ehrlich-Institut verantwortlich, das im Jahre 2020 von mir aufgezeigt bekommen hat, wie einfach und wirksam eine konventionelle Impfung mit fertigem Partial-Antigen des Virus ist, von der jeder Fachmann auf Anhieb erkennen konnte, dass sie nützlich ist und keinen großen Schaden anrichten kann. Sie wurde aber vom Staat ausgebremst und bisher nur hunderttausendfach verabreicht.

Hätte sich der Staat bei den Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 nicht durchgesetzt, könnten wir uns heute nicht so frei bewegen und noch nicht ohne Masken zu Kongress und Oper gehen. Aber das wäre mit einer gefahrlosen Impfung schneller und leichter gegangen, sogar blitzschnell, nicht tödlich, nicht mit hunderttausend kranken und schwerkranken Impflingen. Hier haben sich Bürokraten überschätzt, von einfältigen Politikern unterstützt. Plädoyer für Schutzimpfungen

Zu guter Letzt spricht sich Stöcker für konventionelle Impfungen aus, veröffentlicht dazu das Impfschema, nach dem er sich bei seinen Kindern und „hunderten Lehrlingen“ gerichtet habe. Absolute Freiheit beim Impfen sei schädlich. Doch die Lügenpresse wird es schon richten und aus dem staats- und pandemiegläubigen Professor einen waschechten Delegitimierenden machen.