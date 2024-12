Orbán: „Brüssel von Soros zurückerobern“

in

In der Budapester Zeitung wird über ein Interview mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán berichtet. Orbán sagt, dass das „Soros-Imperium“ nach der Niederlage in den USA nun Brüssel kontrolliert. Er betrachtet die „Patrioten für Europa“ in den EU-Institutionen derzeit noch als Minderheit und Opposition. Für die Zukunft hofft er, dass sie Mehrheiten gewinnen und „Brüssel von George Soros zurückerobern“ können.

Orbán sieht die Zusammenarbeit mit den Konservativen und Reformern (EKR) unter Mateusz Morawiecki als wichtigen Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. Durch diese Zusammenarbeit und die Gewinnung neuer Partner aus der EVP könnten die Patrioten zur größten Fraktion im Europaparlament werden.

Orbán bewertet die ungarische Ratspräsidentschaft als Erfolg und verweist dabei auf den Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum als wichtigen Beweis für die positive Bilanz.