Offener Brief an Kickl und Stocker: Bitte nehmen Sie den e-Impfpass zurück!

Sehr geehrter Herr Kickl, sehr geehrter Herr Dr. Stocker,



Sie stehen gerade mitten in den Koalitionsverhandlungen für ein Regierungsprogramm, das den Menschen in diesem Land dient und sie vor Gefahren schützt. Als überparteiliche Initiative aus Ärztinnen und Ärzten, Vertretern anderer Gesundheitsberufe sowie an Gesundheit interessierten Bürgerinnen und Bürgern richten wir einen dringenden Appell an Sie:Bitte nehmen Sie in Ihrem Regierungsprogramm den elektronischen Impfpass zurück, oder sorgen Sie zumindest für eine Opt-Out-Möglichkeit! Im Interesse von Freiheit, Grundrechten und Gesundheit der Menschen in Österreich.