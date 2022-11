Niederlande: Sag mir wo die Bauern sind?

Die Proteste der Landwirte sind nicht nur aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Bauern haben sich zurück gezogen, nachdem es zu harten Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen war und sogar scharf geschossen wurde. Die niederländische Polizei ist nicht gerade für Sanftmütigkeit bekannt, aber Schüsse auf das eigene Volk gehörten bislang nicht zum Instrumentarium um Proteste zu befrieden.

Die höchst verachtenswerte deutsche Presse hatte wiederum nichts Besseres zu tun, als die vollkommen legitimen Proteste der Bauern mit “Querdenkern, Rechtsextremen und Reichsbürgern” aus Deutschland in Verbindung zu bringen. Das interessiert die Holländer wenig. Aktuell geht es um rund sechshundert Betriebe, die im Laufe des nächsten Jahres von der Regierung “aufgekauft” werden sollen. Das ist das Ergebnis von zähen Schlichtungsgesprächen. Der Friede ist brüchig, aber auch der Protest. Letztendlich stehen die Bauern auf verlorenem Posten, auch wenn die Zwangsankäufe auch “andere Verursacher wie Industriebetriebe” betreffen sollen. Man will sie u. a. vom Schweinehalter zum Laborfleisch-Züchter umerziehen. Wer nicht mitmacht und auf das “Verkaufsangebot” eingeht, wird am Ende gar nichts mehr haben. Proteste, wie wir sie in diesem Jahr erlebt haben, werden weder Brüssel noch die niederländische Regierung zum Einknicken bewegen können.

Da die Inflation die gesamte Eurozone betrifft, wird man in Den Haag grundsätzlich bei Protesten immer weniger Spaß verstehen, und alles daran setzen, dass es nicht zu Verbrüderungen und Radikalisierungen kommt mit denen, die nichts mehr zu verlieren haben. In Kanada ist der Protest der Trucker nach landesweiten Unruhen und dem feigen Abtauchen des Premierministers nach ähnlichem Muster eingeschläfert worden. Wer arbeitet und in Lohn und Brot steht, sich um seinen Betrieb kümmern muss, hat eben nicht so viel Zeit für Proteste, wie sie den Berufsdemonstranten der “Letzen Generation”, all den Gretas und Luisas zur unendlichen Verfügung steht, weil sie von denen gefördert werden, die unsere Gesellschaften umbauen und umerziehen wollen. Bei den Folgen, die allerdings im nächsten Jahr vielen Menschen drohen, wird es immer schwieriger, Bewegungen mit Scheinzugeständnissen einzulullen.

