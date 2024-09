LGBTIQ-Skandal in Bulgarien & alles Trans in München

in

Bei einem Weißwein aus Südtirol sprechen wir in der 42. Folge von Familie & Gedöns, dem Podcast zur Lage der Familie, über einen Trans-Leitfaden für Schulen in München, LGBT-Gesetze in Bulgarien und der Slowakei, die offiziellen BKA-Zahlen zu Mißbrauchsfällen und über die Frage, wie wirksam staatliche Sozialleistungen für Familien wirklich sind.

Fruchtiger Weißwein aus Südtirol

Bulgarien und Slowakei vs. LGBTIQ-Propaganda

Aktuelle Fakten und Zahlen zum Kindesmissbrauch

Geheimer Transleitfaden für Münchner Schulen

Folgen des Niedergangs der Familie