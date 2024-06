Le Pen vernichtet Macron

Die ersten Hochrechnungen der Parlamentswahlen in Frankreich zeigen, dass Marine Le Pens Rassemblement National mit 34 Prozent liegt, während das Mittelager von Präsident Emmanuel Macron hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire auf Platz drei landete. Die endgültige Sitzverteilung in der Nationalversammlung wird am 7. Juli entschieden. Dann entscheidet sich auch, ob Marine Le Pens Kandidat Jordan Bardella Premierminister werden kann. Macron jedoch ist in jedem Falle der große Verlierer, auch wenn er vorerst Staatspräsident bleibt. Erst 2022 war er wiedergewählt worden. Präsidentschaftswahlen finden alle fünf Jahre statt.

So laufen die Wahlen ab

Die französischen Parlamentswahlen, auch bekannt als Wahlen zur Nationalversammlung, finden alle fünf Jahre statt. Der Wahlprozess ist nach dem Mehrheitswahlrecht organisiert und gliedert sich in zwei Wahlgänge:

1. Wahlgang

Im ersten Wahlgang sind die Wähler aufgerufen, ihre Stimme für einen Kandidaten oder eine Kandidatin in ihrem Wahlkreis abzugeben. Gewählt ist der Kandidat, der mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen und mindestens 25 Prozent der eingeschriebenen Wählerstimmen erhält. Sollte keiner der Kandidaten diese Mehrheit erreichen, kommt es zu einem zweiten Wahlgang.

2. Wahlgang

Im zweiten Wahlgang treten die Kandidaten an, die mindestens 12,5 Prozent der Stimmen der eingeschriebenen Wähler im ersten Wahlgang erhalten haben. Wenn kein Kandidat diese Schwelle erreicht, treten die beiden bestplatzierten Kandidaten gegeneinander an. Derjenige, der im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhält, gewinnt schließlich den Sitz im Parlament.

Besonderheiten

Stichwahlen : Wenn nach dem zweiten Wahlgang keiner der Kandidaten eine klare Mehrheit erzielt, kann es zu Stichwahlen kommen, so wie die im obigen Text erwähnten Stichwahlen am 7. Juli.

: Wenn nach dem zweiten Wahlgang keiner der Kandidaten eine klare Mehrheit erzielt, kann es zu Stichwahlen kommen, so wie die im obigen Text erwähnten Stichwahlen am 7. Juli. Politische Lager: Die Ergebnisse können stark variieren, je nach politischer Strömung und den aktuellen politischen Bedingungen im Land. Die Wahlstimmung kann von Region zu Region unterschiedlich sein.

Beispiel

Laut den ersten Hochrechnungen der letzten Parlamentswahlen in Frankreich liegt Marine Le Pens Rassemblement National mit 34 Prozent vorn. Dahinter folgt das politische Lager von Präsident Emmanuel Macron, das hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire auf Platz drei landete. Die endgültige Sitzverteilung wird in den erwähnten Stichwahlen entschieden.

Dieses Wahlsystem ermöglicht es, dass jede Region Frankreichs ihre Interessen im Parlament vertreten kann, und erlaubt durch den zweiten Wahlgang, dass Kandidaten mit einem breiten Rückhalt in ihrer Wählerschaft bevorzugt werden.