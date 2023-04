Lassen die USA die Ukraine fallen?

In diesem Interview spricht Helmut Reinhardt mit Dr. Josef Braml u.a. über die geheimen US-Dokumente, die jüngst auf Twitter und anderen sozialen Medien veröffentlicht wurden. Ein weiteres Thema ist der Wahlkampf um das Präsidentenamt in den USA, dem sich ein wahrscheinlich gesundheitlich stark angeschlagener Joe Biden noch einmal stellen will.

Dr. Josef Braml ist Bestseller-Autor, USA-Experte und Generalsekretär der Deutschen Gruppe der Denkfabrik Trilaterale Kommission – einer einflussreichen globalen Plattform für den Dialog zwischen Amerika, Europa und Asien. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in angewandter Forschung und Beratung weltweit führender Think Tanks, unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), dem Aspen Institut, der Brookings Institution, der Weltbank und als legislativer Berater im US-Abgeordnetenhaus.