Keine Patente auf Saatgut – Demo vor dem Justizministerium

Am 23. November 2022 demonstriert Keine Patente auf Saatgut! vor dem Bundesjustizministerium in Berlin und fordert wirkungsvolle Schritte gegen die Patentierung von Pflanzen und Tieren aus konventioneller Zucht. In diesem Rahmen sollen die Unterschriften von rund 240.000 Personen für eine Petition übergeben werden. Entsprechende Anfragen wurden bisher nicht beantwortet.

Vor Ort wird Keine Patente auf Saatgut! zusammen mit Partner- und Mitgliedsorganisationen wie der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), dem Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), dem Genethischen Netzwerk und WeMove Europe mehrere zwei Meter hohe Aufsteller präsentieren, die patentierte Tomaten, Brokkoli, Braugerste und Mais symbolisieren. Ansprechpartner stehen auch vor Ort zur Verfügung.

Datum: 23. November 2022

Ort: Jerusalemstr. / Mohrenstr., Berlin Mitte

Uhrzeit: 12 Uhr

Link zur Petition: https://www.no-patents-on-seeds.org/de/petition