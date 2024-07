Insider warnt: AUF1 sind die Nächsten!

Am 3. Tag des Compact-Verbots durch Innenministerin Nancy Faeser berichtet AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet von einer neuen, bedrohlichen Entwicklung. Trotzdem, so Magnet, sei es die Aufgabe jedes Einzelnen, dem Willkür-Staat Einhalt zu gebieten. Jetzt nicht einschüchtern lassen! Der Kampf um die Pressefreiheit wird in diesen Stunden geführt. Wer einem System gestattet, die Pressefreiheit einfach per Federstrich zu eliminieren, der darf sich später nicht wundern, wenn es auch ihn trifft. „Heute fallen sie bei Elsässer ein. Und morgen schon bei Ihnen. Es geht uns alle an!“