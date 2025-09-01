NEU DELHI. Der indische Premierminister Narendra Modi bezeichnete sein bilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in China als „ausgezeichnet“: „Ich hatte ein ausgezeichnetes Treffen mit Präsident Putin am Rande des SOZ-Gipfels in Tianjin. Wir erörterten Möglichkeiten zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in allen Bereichen, einschließlich Handel, Düngemittel, Raumfahrt, Sicherheit und Kultur. Wir tauschten uns über regionale und globale Entwicklungen aus, unter anderem über die friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine. Unsere besondere und privilegierte strategische Partnerschaft bleibt eine wichtige Säule der regionalen und globalen Stabilität“, schrieb der indische Premierminister auf seiner X-Seite in englischer und russischer Sprache.

Nach den russisch-indischen Gesprächen in Tianjin erörterten Modi und Putin nach Angaben des indischen Außenministeriums „die bilaterale Zusammenarbeit, unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen und Energie, und äußerten sich zufrieden über das anhaltende Wachstum der bilateralen Beziehungen in diesen Bereichen“. Der Premierminister bekräftigte seine Unterstützung für die jüngsten Initiativen zur Lösung des Konflikts in der Ukraine und betonte die Notwendigkeit, die Beendigung des Konflikts zu beschleunigen und eine dauerhafte Friedenslösung zu finden“, fügte das Ministerium hinzu.Putin und Modi bekräftigten ihr Engagement für die Stärkung der besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft zwischen ihren Ländern.

Putin und Modi bekräftigten ihr Bekenntnis zur Stärkung der besonderen und privilegierten strategischen Partnerschaft zwischen ihren Ländern. „Der Premierminister übermittelte [dem russischen] Präsidenten [Wladimir] Putin, dass er sich darauf freue, ihn später in diesem Jahr zum 23. jährlichen Gipfeltreffen in Indien zu empfangen", hieß es in der Erklärung.Putins Gespräche mit Modi begannen in einem ungewöhnlichen Format: Die beiden Staatsoberhäupter unterhielten sich in Putins Aurus-Auto auf dem Weg zum Ritz-Carlton-Hotel in Tianjin, das vorübergehend zur Residenz des russischen Präsidenten geworden war.

Die Wagenkolonne fuhr vor dem Hotel vor, und die begleitenden Delegationen gingen hinein, während Putin und Modi ihr Gespräch im Auto fortsetzten. Dieses Gespräch dauerte 50 Minuten. Anschließend begaben sich die Staatsoberhäupter in den Verhandlungssaal, in dem ihre Delegationen die ganze Zeit über gewartet hatten. Ihr Gespräch mit den Mitgliedern der Delegationen dauerte ebenfalls etwa 50 Minuten.