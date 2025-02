„Ich überlebte den Feuersturm“ – Dresden vor 80 Jahren

Gespräch zwischen Götz Frömming (MdB) und dem Maler Hans der Fährmann

Hans der Fährmann, eigentlich Dr. Armin Schönbach, wurde 1938 in Dresden geboren. Er überlebte mit seiner Mutter in einem Keller versteckt die Bombenangriffe auf Dresden vom 13. bis 15. Februar 1945. Mehrere seiner Angehörigen, darunter kleine Kinder, wurden getötet.

Künstlerisch Autodidakt, absolvierte Schönbach in der DDR zunächst eine Ausbildung zum Spediteur. 1960–64 folgte ein Studium der Volkswirtschaft, Philosophie und Soziologie an der Humboldt-Universität Berlin, das er mit einer Promotion abschloss.1976 Beginn des künstlerischen Schaffens, dem 1978 die erste Einzelausstellung in Berlin folgt. Er unternahm Studienreisen nach Russland, Italien, Spanien, Portugal und Nordafrika. Es folgten weitere Ausstellungen unter anderem in Berlin, Dresden, Leipzig, Potsdam, Damaskus und Singapur. Hans der Fährmann lebt und arbeitet in Eichwalde bei Berlin.