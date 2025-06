Gläserner Bürger per Knopfdruck? Jetzt soll die digitale Zwangs-ID kommen!

Die Kampagnenplattform CitizenGO warnt eindringlich vor dem nächsten Schritt in den Überwachungsstaat: der verpflichtenden digitalen Identität für alle Bürger. Was offiziell als „Vereinfachung“ und „Sicherheit“ verkauft wird, bedeutet in Wirklichkeit das Ende der Privatsphäre. Wer nicht mitmacht, könnte bald von Bankkonto, Reisefreiheit oder digitalem Zugang ausgeschlossen werden.

Brüssel bastelt an der totalen Kontrolle – zentral, vernetzt und manipulierbar. Kein Bargeld, kein Ausweichen mehr, jeder Schritt protokolliert. Und wer garantiert, dass der Zugriff auf die gesammelten Daten nicht missbraucht wird? Die Antwort: niemand.

Die Initiative ruft daher zum Widerstand auf – mit einer Petition gegen die Einführung der digitalen Identität. Noch kann man Nein sagen. Noch.