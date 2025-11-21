EU-Gutachten: Impfverweigernde Soldaten dürfen ohne Lohn nach Hause geschickt werden

|

Gesundheitsreporter

|

, ,

Ein neues Gutachten des Europäischen Gerichtshofs sorgt für Zündstoff: Laut ntv ist die CoronaImpfpflicht für Soldaten laut Generalanwältin Tamara Capeta keine Diskriminierung, selbst wenn die Betroffenen aus Überzeugung ablehnen. Ein italienischer Soldat wurde monatelang ohne Bezahlung freigestellt, weil er sich nicht impfen ließ. Der EuGH soll zwar noch urteilen, folgt aber erfahrungsgemäß oft der Einschätzung der Generalanwälte.

Während Italien die Impfpflicht längst wieder kassiert hat, stellt das Gutachten klar: Persönliche Ansichten über Wirksamkeit, Risiken oder Regierungspolitik zählen für Brüssel nicht. Die Botschaft an Europas Streitkräfte ist deutlich: Befehl ist Befehl – auch beim Vakzin.

Avatar-Foto

Gesundheitsreporter

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

QR-Code für Banküberweisung
Banküberweisung
PayPal

weitere Zahlungsoptionen >>>

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Weitere Beiträge

Folge uns!

Bleib auf dem Laufenden – folge uns auf unseren Kanälen:

Entdecke mehr von Opposition24

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen