Erneute Anklage gegen Tim Kellner: „Sie wollen mich ins Gefängnis bringen!“

Tim Kellner, der deutsche Satiriker und YouTube-Star bekannt als „Love Priest“, steht vor einer politischen Sammelklage, die zu einer Gefängnisstrafe führen könnte. Die Anklagepunkte umfassen Beleidigung, Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen, angeblich aufgrund seines komödiantischen Inhalts wie dem „Pommespanzer“-Meme und einem Comedy-Clip. Kellner sieht sich damit in einer rechtlichen Auseinandersetzung, die er als politische Verfolgung eines unliebsamen Satirikers beschreibt. Diese Vorwürfe folgen auf eine frühere Verurteilung, bei der er einen Politiker als „aufgedunsene Dampfnudel“ bezeichnete, und werfen Fragen zur Grenze von Satire und Meinungsfreiheit in Deutschland auf.

Deutschlands rechtliches Rahmenwerk, verankert in Artikel 5 des Grundgesetzes, garantiert Meinungsfreiheit, unterliegt jedoch Einschränkungen durch allgemeine Gesetze, etwa zum Schutz vor Beleidigung und Hassrede, wie im Strafgesetzbuch geregelt. Kellner plant, sich an die US-Botschaft zu wenden und internationale Beobachter zu engagieren, unter Berufung auf Aussagen von US-Vizepräsident J.D. Vance und Elon Musk über Einschränkungen der Meinungsfreiheit in Deutschland.