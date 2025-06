Ein Roboter übernimmt die Drecksarbeit und die Jobs

Ein menschenähnlicher Roboter, entwickelt von Figure AI mit einer bahnbrechenden Künstlichen Intelligenz, sortiert Müll am Fließband. Diese Aufgabe, die niemand gerne übernimmt, weil sie monoton, anstrengend und oft schmutzig ist, macht er gerne. Das Video, das einen Roboter zeigt, der höchst unterschiedlichen Müll sortiert, unaufhörlich, ohne Pausen und ohne zu murren, ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie die Arbeitswelt sich verändert.

