Nachdem die Bluttat in Illerkirchberg und der Tod eines 14-jährigen Mädchens in Funk und Fernsehen nach nur wenigen Tagen keine große Rolle mehr spielt, überschlägt sich der Mainstream nun geradezu über eine Großrazzia. Bei dieser wurden 25 sogenannte Reichsbürger verhaftet und die Medien berichten ausführlich über Waffen und Geldfunde. Helmut Reinhardt spricht in diesem Video Klartext zu diesem geplanten Umsturz der deutschen Regierung.