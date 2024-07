Dr. Ronny Weikl – Appell für Frieden und Selbstermächtigung

In diesem Video richtet der Arzt und stellv. Vorsitzende der MWGFD e.V. Dr. Ronny Weikl einen eindringlichen Appell für Frieden und Selbstermächtigung an alle Mitmenschen und insbesondere an die Mitbürger in Deutschland.



Er fasst die Erkenntnisse zusammen, die wir aus der sog. „Corona-Krise“ gewinnen konnten und zeigt daraus hervorgehende Lösungsansätze auf zur Vermeidung weiterer Gefahren oder gar eines Krieges unter deutscher Mitbeteiligung.



Der persönliche Einsatz jedes einzelnen Menschen mit Herz und Verstand ist jetzt gefragt. Jeder sollte sich hier und jetzt mit seinen individuellen Fähigkeiten einbringen!