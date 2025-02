Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die drei von der Staatsanwaltschaft

Rechtsanwalt Markus Haintz hat Dienstaufsichtsbeschwerden gegen drei Staatsanwälte aus Göttingen, Svenja Meininghaus, Dr. Matthäus Fink und Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue, eingereicht. Diese Beamten hatten in der US-Sendung „60 Minutes“ auf CBS lachend über die Beschlagnahme von Bürgerhandys gesprochen, was in der Bevölkerung für Empörung sorgte. Die drei Staatsanwälte stehen der Niedersächsischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet vor und wurden in der Sendung damit dargestellt, dass sie sich über die Schockreaktionen der Bürger amüsierten, wenn deren Handys beschlagnahmt wurden.

Dieser Vorfall wirft erhebliche Fragen nach der Verhältnismäßigkeit und dem Respekt vor den Grundrechten der Bürger auf. Die Beschlagnahme von Smartphones, insbesondere im Kontext von meist unverhältnismäßigen und oft rechtswidrigen Hausdurchsuchungen, wird von Haintz als völlig inakzeptabel kritisiert. Die Diskussion um die Balance zwischen der Bekämpfung von Hasskriminalität und dem Schutz der Meinungsfreiheit wird durch diese Ereignisse erneut angefacht, insbesondere im internationalen Vergleich, wo Deutschland als besonders streng gilt.