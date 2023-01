Die Deutschen haben ihre Werte aufgegeben

Am gestrigen Nachmittag sprach Helmut Reinhardt mit Imad Karim über die Gewalt in vielen deutschen Städten in der Silvesternacht. Imad Karim erklärt die Hintergründe der Taten und warum viele Migranten überhaupt kein Interesse daran haben, sich in Deutschland zu integrieren.

Des Weiteren fehlt es vielen Deutschen an Mut zur Gegenwehr und zudem hat unsere Gesellschaft ihre Werte fast vollständig aufgegeben. Seiner Meinung nach werden die Gewaltexzesse in der Zukunft weiter zunehmen, da die jungen Männer aus überwiegend muslimischen Ländern der Ansicht sind, die Straße gehöre ihnen.

Imad Karim lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Er ist Filmemacher, Regisseur, Autor, Journalist und Islam-Experte.