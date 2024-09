Der strahlende Sieger von Brandenburg

in

Der neueste Coup heißt Stimmen-Leasing. Mit dieser neuen Form des Emissionshandels hat Michael Kretschmer die Wahl in Brandenburg bravourös gewonnen. Nachdem zu Hause in Sachsen das Wahlergebnis so lange durch den Computer gedreht worden war, bis es stimmte, half er uneigennützig im Nachbarland aus und besorgte dem dortigen SPD-Kandidaten durch einen fulminanten Wahlkampfauftritt zugunsten Dietmar Woidkes die notwendigen Stimmen.