Der Great Reset – eine globale Agenda

Der Rechtsanwalt Markus Haintz beschreibt in diesem Interview mit Helmut Reinhardt die Konsequenzen, die sich aus der jüngsten Änderungen des Paragraphen §130 Strafgesetzbuch ergeben und was sie für die Meinungsfreiheit in Deutschland bedeuten. Zudem wurde auf NTV eine Dokumentation über den Great Reset ausgestrahlt, in der auch Markus Haintz interviewt wurde. Markus Haintz erläutert ausführlich die Hintergründe, die hinter diesen globalen Agenda stecken und was der Transhumanismus des Yuval Noah Harari und des WEF für die Menschheit bedeutet.

