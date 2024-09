COMPACT vor Ort: Wahl in Brandenburg

COMPACT-TV berichtet ab 17 Uhr aus dem Studio, Paul Klemm ist in Potsdam vor Ort. Nicht verpassen: Abonnieren Sie jetzt unseren Youtube-Kanal. Die letzte Umfrage für die Landtagswahl in Brandenburg sieht die AfD mit 29 Prozent vor der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Ob es dabei bleibt, wissen wir am kommenden Sonntag.

Ein spannender Wahl-Krimi, den Sie nicht verpassen sollten, denn es ist der letzte Urnengang in diesem Superwahljahr – und die AfD kann noch einmal ihre Position stärken. COMPACT-TV wird per Livestream über die Landtagswahl in Brandenburg berichten. Im Studio begrüßen Sie Chefredakteur Jürgen Elsässer und Dr. Stephanie Elsässer. Mit allen Prognosen und Hochrechnungen. Aus dem Landtag in Potsdam ist Paul Klemm zugeschaltet, der verschiedene Gesprächspartner vor die Kamera holen wird. Schalten Sie ein – es lohnt sich!