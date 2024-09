Björn Höcke sprachlos: «Ein historischer Sieg»

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zum Ausgang der heutigen Landtagswahlen: “Ja, ein historischer Sieg, ich bin sprachlos. Also das kommt selten vor, weil ich doch schon einiges mitgemacht habe in den letzten 11 Jahren in der Politik, aber das ist wirklich ein ein Riesen-Ausrufezeichen, dass wir als AFD Thürigen heute setzen konnten..”

“Zum ersten Mal ist es der AFD gelungen bei einer Parlamentswahl stärkste Kraft zu werden. Das macht mich besonders stolz, dass das gerade in Thüringen passiert ist und an der Stelle meinen herzlichen Dank natürlich an die Mitstreiter im Landesverband, die einen wahnsinnig engagierten Wahlkampf in der Fläche gemacht haben, mit so viel Herzblut …”