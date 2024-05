Beate Bahner: Der Pandemievertrag – Die dunklen Pläne der WHO

Dr. Stephanie Elsässer im Gespräch mit der Medizinrechtlerin Beate Bahner über die geplante Gesundheitsdiktatur der WHO. Lockdowns, Ausgangssperren, Kontaktverbote, Schul- und Geschäftsschließungen, Masken- und Testzwang, Quarantäne und Impfdruck – alles nichts gegenüber Plänen, die die WHO in diesem Jahr beschließen will.

Zu bestellen ist das wichtige Buch hier: https://www.compact-shop.de/shop/buecher/beate-bahner-who-pandemievertrag-der-finale-angriff-auf-ihre-freiheit/