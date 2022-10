Atomenergieausstieg verschoben / Was bedeutet das für Deutschland?

Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern am 17.10.2022 entschieden, dass die verbliebenen drei Kernkraftwerke bis April 2023 am Netz bleiben sollen. Was bedeutet das für die Energieversorgung in Deutschland? Robert Jungnischke beantwortet die Frage in diesem Interview mit Helmut Reinhardt.





Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, können Sie uns gerne mit einem kleinen Beitrag unterstützen ✔️