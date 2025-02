Apple knickt ein: Skandalöses Aus für iCloud-Verschlüsselung in Großbritannien

London – Es ist kaum zu glauben: Apple hat sich dem schamlosen Druck der britischen Regierung gebeugt und die Pläne für eine erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der iCloud in Großbritannien sang- und klanglos aufgegeben! Der sogenannte Online Safety Act, ein Überwachungsinstrument unter dem Deckmantel der Sicherheit, zwingt den Tech-Giganten, die Privatsphäre seiner Nutzer ans Messer zu liefern.

Datenschutzexperten schlagen Alarm und warnen vor einem gefährlichen Rückschritt. Großbritannien, einst Vorreiter in vielen Bereichen, versinkt dank dieser Entscheidung im digitalen Mittelalter. Wie kann es sein, dass ein Land im Jahr 2025 die Grundrechte seiner Bürger so leichtfertig opfert? Wird dieses Beispiel in Deutschland Schule machen? Noch können wir etwas dagegen tun!

Übersetzung:

BREAKING: Apple gibt dem Druck der Labour-Regierung nach und entfernt das höchste Datensicherheitswerkzeug für Apple-Nutzer. Die Regierung hat jetzt Zugriff auf die Nachrichten und Kamerabilder ihrer Bürger. Dies ist der größte Verstoß gegen die Privatsphäre, den die westliche Zivilisation je gesehen hat. Großbritannien steckt in großen Schwierigkeiten.