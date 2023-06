Angelika Barbe war Oppositionelle in der DDR, Gründungsmitglied der SPD in der DDR und wechselte 1996 in die CDU. Helmut Reinhardt sprach mit ihr über die aktuelle politische Lage in Deutschland und ob die Verhältnisse in der Bundesrepublik mittlerweile schlimmer sind als in der DDR. Des Weiteren wird die Enteignung und Verarmung des deutschen Volkes thematisiert, insbesondere die neue Fassung des Gebäudeenergiegesetzes und die Zwangshypotheken, die nächstes Jahr kommen sollen.

Teilen Sie diesen Beitrag