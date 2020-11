Plötzlich Diktatur 😮

Wer konnte das nur geschehen? Wir hatten doch die beste „Verfassung“ im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat. So etwas passiert doch nur in der T├╝rkei oder in Russland. Wir waren selbst bei unserer Kerntugend, dem Rassismus, besser als die USA, wo Schwarze so unterdr├╝ckt werden, dass sie gerade noch Pr├Ąsident werden k├Ânnen, aber zu anst├Ąndigen Berufen keinen Zugang haben. Und nun das? Unerkl├Ąrlich. Die Siegerm├Ąchte haben doch alles daf├╝r getan, dass eine Diktatur auf deutschem Boden keine Chance mehr hat … Ach, egal: Heute ist die letzte Chance auf eine Playstation 5 vor Weihnachten!

Wir sind eher alle gelackmeiert, weil man das Teil nirgends kaufen kann, ihr trotzdem den gro├čen Release vollzogen habt und viele Gamer sehen m├╝ssen wie Promis und ausgew├Ąhlte Influencer schon Bilder und Videos posten. Das ist echt zum Kotzen! — Bastian ohne ÔÇÜSeÔÇś (@FiIetstueck) November 19, 2020