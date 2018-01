PKK: Bekennerschreiben zu Angriff auf DITIB-Moschee auf linksextremer Seite aufgetaucht

Leipzig: Nachdem der Indymedia-Ableger „Linksunten“ im letzten Jahr verboten wurde, nutzen selbsternannte „Antifaschisten“ einfach die Hauptdomain für ihre Propaganda. Seit langem zählen dazu auch PKK-Sympathisanten und andere kurdische Gruppen.

Dass es nach Erdogans Angriff auf die Kurden in Syrien erneut zu Auseinandersetzungen auf deutschem Boden zwischen Türken und Kurden kommen würde, war vorhersehbar. Am Montag tauchte das übliche anonyme Bekennerschreiben zu einem Anschlag auf die Eyüp-Sultan-Mosche in Leipzig auf. Und es wird weiter zu Gewalt aufgerufen. Die Unbekannten sprühten PKK und YPG-Schriftzüge an die Wand der Moschee und warfen die Fensterscheiben ein.

Als erste Reaktion haben wir in der Nacht zum 22.01 die Räumlichkeiten von DITIB in Leipzig angegriffen. Wir schliessen uns damit dem Aufruf „Worldwide:Hands off Afrin!“an und rufen dazu auf, Institutionen des türkischen Staates und seiner deutschen Handlanger in Politik und Wirtschaft anzugreifen. Angesichts der Einbindung von DITIB in den türkischen Staatsapparat und des Ausspionierens politischer Gegner in Deutschland sehen wir den Verein als Vertreter der türkischen Regierung und somit als legitimes Angriffsziel an. Wir betrachten alle Feinde der Revolution in Rojava als die unseren und senden den Menschen vor Ort unsere kämpferischen Grüße. Tod dem türkischen Faschismus und seinen Handlangern in der BRD!

Solidarität mit der Verteidigung von Afrin.

In Hannover war es zur gleichen Zeit zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Kurden und Türken im Rahmen einer „Spontandemo“ im Abflugbereich einer türkischen Fluggesellschaft gekommen.