Pforzheim: Asylbewerber legt aus Frust Feuer in Unterkunft

Ötisheim: Verletzt wurde am Sonntag eine Angestellte einer Sicherheitsfirma in der Asylunterkunft in der Straße Im Bruch. Gegen 16.45 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Mühlacker darüber verständigt, dass in der Asylunterkunft ein Bewohner randalieren würde. Als die Beamten am Objekt eintrafen, ertönte die Brandmeldeanlage. Der zuvor beschriebene 26 Jahre alte Gambier konnte beim Verlassen des Gebäudes durch die Polizisten vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, war der Mann aus bislang nicht bekannten Gründen der Security-Angestellten gegenüber sehr aufgebracht und trat unter anderem gegen Bürotüren.

Aus Frust darüber, dass ihm offensichtlich nicht weitergeholfen werden konnte, dürfte der Mann im Gang des Gebäudes zwei aufgehängte Plakate und einen an einer Tür angebrachten DINA 4-Zettel angezündet haben. Die Angestellte riss geistesgegenwärtig die brennenden Aushänge von der Wand und konnte das Feuer löschen. Die verständigte Feuerwehr Ötisheim rückte mit zwei Fahrzeugen und 13 Mann an und belüfteten im Anschluss das Gebäude. An den Gebäudeteilen entstanden lediglich oberflächliche Russantragungen, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Die 28-jährige Security-Mitarbeiterin begab sich selbstständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.