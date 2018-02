Peinliches Ablenkungsmanöver – das sagt die Netzgemeinde zur Causa #freeDeniz

Mainstream und Staatsfunk überschlagen sich mit Jubelmeldungen, heute Abend soll es gar ein Special bei Anne Will geben, um Deniz Yücel als neuen Helden der Pressefreiheit zu feiern. Wie immer wird dabei unterschlagen, was der „Journalist“ mit den beiden Staatsangehörigkeiten so alles über sein Gastland geschrieben hat. Hier eine kleine Auswahl gegen das Vergessen:

Ich heiße Ingrid, 84 Jahre, und saß im Gefängnis, weil ich aus Hunger gestohlen habe. Ich gratuliere @sigmargabriel & @RegSprecher, dass sie sich monatelang für #freeDeniz eingesetzt haben. Denn er ist unschuldig und keine so schäbige Verbrecherin wie ich.https://t.co/Rs9k8xXT6b — braves Bürgerlein © (@ShakRiet) February 16, 2018

Frau Merkel, deren Beitrag zur Freilassung Yücels nicht erkennbar ist, gibt dennoch eine Erklärung ab. Merkel steht nicht für Meinungsfreiheit. Sie steht für einen beispiellosen Frontalangriff auf dieses Grundrecht. (Netzwerkdurchsetzungsgesetz). https://t.co/GB6cw3L9wU — Steinhoefel (@Steinhoefel) February 16, 2018

Erst trifft Gabriel den türkischen Außenminister, dann trifft Merkel den türkischen Außenminister und nur Stunden später ist Yücel frei. "Es gab keine Deals"! Na klar doch, mit Merkel soll es ja auch keine Maut geben. — #n̶̶e̶̶t̶̶z̶̶d̶̶g̶ Sarah S. (@ibikus31) February 16, 2018

Juchu, Deniz Yücel ist frei! Endlich darf der fanatische Deutschland-Hasser in sein Haß-Land wieder zurück und den hier schon länger Lebenden weiter ein baldiges Ableben wünschen. Juchu! Juchu! Juchu! — Akif Pirinçci (@AkifPirincci) February 16, 2018

Yuecel frei. Auf weitere solcher hetzerischen Artikel gegen #Deutschland und die #Deutschen von dem Herrn mit den beiden Pässen, #DenizYuecel, dürfen wir gespannt sein. Toll! Die abgeschaffte Nation feiert ihre antideutschen Zeitgeistsurfer, mehr als Olympiasieger. #FreeDeniz pic.twitter.com/r5zNAaFNrz — Markus Roscher-Meinel 🇩🇪 (@lawyerberlin) February 16, 2018

Gut, dass #Yücel frei ist! Kein Mensch sollte wegen einer Meinung im Knast sitzen. Es gilt aber: Zu Unrecht gesessen zu haben macht einen Menschen nicht schon „edel“. Yücel wünschte seinem Gegner Sarrazin quasi den Tod und seine Äußerungen zu Deutschland bleiben einfach schäbig. — Dushan Wegner (@dushanwegner) February 16, 2018