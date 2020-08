Uwe Junge (AfD) – Foto: O24

Der rheinland-pfälzische Fraktionsvorsitzende der AfD glaubt, dass die Partei „vielleicht schon bald – den Weg in eine Regierung finden“ könne. Freilich nur, wenn das Meuthen-Lager, zu dem er sich zählt, den Machtkampf gewinnt.

Eine demokratisch verankerte „Meuthen-AfD" könnte irgendwann – angesichts der unsicheren Mehrheitsverhältnisse in Deutschland vielleicht schon bald – den Weg in eine Regierung finden. https://t.co/yqSIgEHKEB — Uwe Junge, MdL (@Uwe_Junge_MdL) July 31, 2020

Steht die AfD wirklich am Scheideweg, wie die Schlagzeile der Preußischen Allgemeinen Zeitung suggeriert? Kommt es zur Spaltung der AfD, ist am Ende nicht sicher, ob die Partei im Osten überhaupt noch genügend Personal aufbieten und Wähler für sich gewinnen kann. Bei vorgezogenen Neuwahlen hätte eine AfD-Alternative wahrscheinlich große Probleme, rechtzeitig die Hürden zu nehmen, die Voraussetzung für eine Teilnahme an Bundestagswahlen sind.

Gleichzeitig müsste es bei der Union zu einem Rechtsruck kommen. Danach sieht es aber erstens nicht aus und der Wunschkandidat der „Werte-Union“, Friedrich Merz, hat sich eindeutig gegen die AfD ausgesprochen. Er könnte eine Beteiligung der AfD nur dann vor der Öffentlichkeit vertreten, wenn diese sich entsprechend „gewandelt“ geben würde. Reichen die paar Prozente oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde dann noch für eine schwarz-blaue Koalition? Eher steht die Partei dort, wo sich ganz Deutschland befindet: Am Abgrund!