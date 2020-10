Aus Deutschland hört man nur die üblichen Plattitüden nach dem barbarischen Mord durch einen Moslem an dem Geschichtslehrer Samuel Paty. Besonders perfide die Berichterstattung der WELT. In einer Bildunterschrift heißt es: „Hunderte Menschen versammelten sich am Sonntag in der Pariser Innenstadt.“ Dabei versammelten sich die Menschen zu Hunderttausenden, auch in anderen französischen Großstädten, wie man an den Bildern leicht erkennen kann.

Derweil tobt der islamische Mob im Netz und verbreitet Hass und droht mit Terror und Gewalt:

Musli­mi­sche Schüler aus Conflans reagieren auf die Enthaup­tung ihres Lehrers: „Er hatte den Ruf eines Rassisten (…) Er hat unseren Propheten belei­digt (…) Wollen Sie seinen abge­schnit­tenen Kopf sehen? Das Foto ist auf Twitter“ https://t.co/azIx5kBtvq via @lso55 — Holger Ewald (@HolgerEwald1) October 18, 2020

Unfassbar auch dieser bisher nicht gelöschte Beitrag auf Twitter in dem der Täter als islamischer Held gefeiert wird:

Aus Großbritannien stammen diese Bilder: Ein Moslem entfernt im Londoner Stadtteil Chadwell das Kreuz auf einer Kirche.