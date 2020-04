Hier O24 auf Telegram folgen

Die Staatsdruckerei entwickelt gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen youniqx Identity AG eine App zum Nachweis einer Coronavirus-Immunität, schreibt der ORF. Und es kommt noch besser:

Konkret sieht das Konzept vor, dass zukünftige Nutzer der App „Restart.ID“ mittels Smartphone rasch ihre Immunität gegen das Coronavirus nachweisen könnten. Die App soll den Reisepass auf das Smartphone holen und mit Covid-19-Testergebnissen verknüpfen.

Die SPÖpposition wettert: Kaum hat man sich auf die Freiwilligkeit – die allerdings unbedingt gemeinsam mit dem Verbot der Datenweitergabe und einem Diskriminierungsverbot gesetzlich verankert werden muss – bei der Stopp Corona App verständigt kommt schon der nächste Vorschlag eines massiven Eingriffs in die Grundrechte“, kritisiert SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits die Pläne der Staatsdruckerei, eine eigene App als Immunitätsnachweis zu entwickeln. „Von wem kam der Auftrag? In welcher Form ist die Bundesregierung involviert und auf welcher rechtlichen Grundlage kann ein Privatunternehmen wie die Staatsdruckerei sich in dieser Form einmischen?“, fragt Kucharowits, netzpolitische Sprecherin der SPÖ, und fordert eine sofortige Aufklärung zu den Vorhaben. „Die Bundesregierung muss hier dringend konkrete und klare Antworten geben“.

Das Geschrei können sich die Genossen sparen. Das Tochterunternehmen youniqx Identity AG gibt es nicht seit gestern. Schon beim Stöbern auf der Webseite springt einem die 1984-Technik nur so entgegen. Da hätten die „Sözialdemökraten“ etwas früher aufstehen söllen. Das Unternehmen schafft es wirklich die Begriffe „Transparenz“ und „Privatsphäre“ in einem Atemzug zu nennen:

Unsere mobile ID-Lösung MIA (My Identity App) bietet eine hochsichere elektronische Identität (eID). MIA kombiniert traditionelle Ausweise und eine elektronische Identität in einer plattformunabhängigen Smartphone-App. MIA ermöglicht transparente Identifizierung und Authentifizierung in der physischen und digitalen Welt, während Sicherheit, Privatsphäre, Datenschutz, Usability und Vertrauen im Gleichgewicht sind.

