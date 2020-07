Ein Bilanzskandal rund um die Commerzialbank Mattersburg hat das Burgenland erschüttert. Die Finanzmarktaufsicht hat den Weiterbetrieb untersagt. Das Geldinstitut steht somit vor der Liquidation. Sparguthaben bis 100.000 Euro seien gesichert, so der ORF. Ob es dabei aber bleibt, kann zur Stunde niemand mit Gewissheit sagen. Großkunden müssen in jedem Fall damit rechnen, dass ihre Guthaben verloren sind. Und es wird nicht die einzige Pleite bleiben, da sind sich die Experten sicher. In Deutschland sind besonders Sparkassen und Volksbanken durch Kreditausfälle in Milliardenhöhe bedroht. Wer noch Guthaben hat, sollte sich dringend Alternativen zu Sparbuch und Girokonto suchen.

