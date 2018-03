NWO: Satanischer Feminismus

Aktuell wirbt das österreichische feministische Magazin mit dem plakativen Namen „an.schlaege.eu“ mit dieser Kampagne um neue Abonnenten.

Die Symbolik spricht für sich, doch von welchem Geist diese Art von Frauenrechtlierinnen beseelt sein müssen, davon will in der heutigen aufgeklärten Welt niemand etwas wissen. Wo es keinen Gott gibt, kann auch kein Teufel existieren, keinen von beiden muss man fürchten. Warum aber bedient man sich dann dieser Symbolik, wirklich nur aus Protest gegen ein Patriarchat, das auf dem Christentum beruhen soll?

Eingeweihte wissen es, die Neue Weltordnung ist ein Projekt okkulter Geheimbünde, die dem Satanismus nahestehen oder ihn gar praktizieren. Feminismus wurde von Beginn an von einflussreichen Mitgliedern solcher Logen gefördert, er gehört ebenso in das Instrumentarium der berüchtigten Frankfurter Schule, deren Ziel die Gesellschaftszersetzung ist. Wie weit diese vorangeschritten ist, zeigt einerseits die Frühsexualisierung, die nun schon in den KiTas beginnt und andererseits die unverfrorene Dreistigkeit, wie solche Gruppierungen mittlerweile auftreten.